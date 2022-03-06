اجتماع حكومي طارئ لمناقشة الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع الأسعار

2022/03/06 | 20:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الأحد، بتأمين الخزين

الاستراتيجي للمواد الغذائية

الأساسية، بالإضافة إلى تأمين الحصص

المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل

الزراعية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تل

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