في العراق .. المظاهر المسلحة في العرف الشرعي و القانوني

2022/03/06 | 20:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجع السيد السيستاني دعا منذ بداية

تشكيل الحكومة الى بناء دولة خالية من

السلاح المنفلت يشكل موضوع المظاهر

المسلحة تحدياً أمنياً واجتماعياً و

ينذر بتداعيات معقدة، ولعل الكثيرين من

الذين يحملون السلا

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