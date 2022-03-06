المالكي يدعو للوقوف بوجه المخططات التي تستهدف وحدة العراق

2022/03/06 | 20:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم الأحد، إلى الوقوف بوجه

المخططات التي تستهدف وحدة العراق.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر، "تحل

علينا في هذه الايام ذكرى الانتفاضة

الشعبانية المباركة،

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