الكرملين: بوتين يبحث مع بينيت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

2022/03/06 | 20:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الكرملين، اليوم الاحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بحثا العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وورد في بيان الكرملين: “استمر تبادل وجهات النظر حول العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، بالإضافة إلى الاتصالات الأخيرة التي أجراها نفتالي بينيت مع عدد من قادة الدول”.واتفق الرئيس الروسي ورئيس الوزراء […]

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