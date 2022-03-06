درجال: بغداد تعيش بأمن خلافا لما تصوره بعض قنوات الاعلام الخارجي المغرض

2022/03/06 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن بغداد تعيش بأمن خلافا لما تصوره بعض قنوات الاعلام الخارجي المغرض.وقال درجال في مؤتمر صحفي مشترك برفقة أمين بغداد علاء معن، إن “الوزارة عقدت اجتماعا مع الكادر المتقدم في الوزارة لوضع الخطة التنظيمية للخروج بحفل رياضي يليق باسم العراق يوم 24 من الشهر الجاري على […]

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