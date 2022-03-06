توب 5: أمريكا تدرس حظر النفط الروسي.. ومدى تحقق سيناريو سوريا بأوكرانيا

2022/03/06 | 21:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من وساطة إسرائيل لوقف حرب أوكرانيا، وأمريكا تدرس خيار حظر واردات النفط الروسي ونقل مقاتلات لأوكرانيا، وماذا سيحصل إذا فرضت فوق أوكرانيا منطقة حظر طيران؟، وصولا إلى صورة لم تُعرض من قبل للأميرة ديانا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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