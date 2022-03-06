2022/03/06 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، عن بالغ قلقها على مصانع الطاقة النووية في مدينة زابوريجيا، جنوب شرق أوكرانيا التي باتت الآن "تخضع لأوامر القوات الروسية التي سيطرت على الموقع الأسبوع الماضي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمر للروس الآن.. ماذا يحدث داخل محطة زابوريجيا النووية؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمر للروس الآن.. ماذا يحدث داخل محطة زابوريجيا النووية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).