هاشتاك #صفقة_التجار_والمصلحين تتصدر ترند العراق

2022/03/06 | 21:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تصدر ترند تويتر العراق هاشتاك #صفقة_التجار_والمصلحين، بعد ارتفاع اسعار السلع والخدمات ورفع سعر الدولار أمام الدينار الذي زاد من معاناة المواطن العراقي وسط ظروف معيشية صعبة.وندد مغردون “هيهات منا الذلة”، بعد ارتفاع اسعار المواد الغذائية وارتفاع سعر الدولار أمام الدينار في ظل ارتفاع سعر برميل النفط الى ١٢٠ .وقال اخر ان […]

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