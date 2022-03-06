الرئيس الروسي يصادر أموال المسؤولين ان لم يثبتوا شرعية مصادرها

2022/03/06 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا بمصادرة أموال الفساد من حسابات المسؤولين إن لم يتمكنوا من إثبات شرعية مصادرها.وينص القانون على تحويل الأموال المودعة في حسابات المسؤول الفاسدين إلى إيرادات للدولة إذا تجاوز المبلغ الإجمالي على حساباته حجم إيراداته خلال ثلاث سنوات.وأشار نص القانون إلى أن هذه الأموال ستصادر إن لم يتمكن […]

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