وزير الدفاع يترأس وفداً رفيع المستوى لحضور معرض الدفاع العالمي في الرياض

2022/03/06 | 21:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعترأس وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الأحد، وفداً رفيع المستوى لحضور معرض الدفاع العالمي في الرياض.وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، يرافقه أمين السر الأقدم لوزارة الدفاع، ووفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع حضر معرض "الدفاع العالمي" المقام في الرياض، بمشاركة كبرى الشركات العالمية ليومي 6- 7 آذار 2022 بناءً على الدعوة الموجهة له من قبل ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".وأضافت، أن "الوزير قد اطلع على أهم الاسلحة والمعدات العسكرية التي تم عرضها في المعرض من قبل الشركات المشاركة فيه لأجل رفد المؤسسة العسكرية بكل ما هو حديث في هذا المجال".

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