2022/03/06 | 21:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r3J8u6cvfZ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب | بين الرئاستين .. جمهورية يؤخرها الاتفاق وحكومة تعرقلها التوافق) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب | بين الرئاستين .. جمهورية يؤخرها الاتفاق وحكومة تعرقلها التوافق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).