2022/03/06 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الأحد، صعوبة تمرير مرشح رئاسة الجمهورية دون الجلوس الى طاولة مع الاطار والاتحاد الكردستاني.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الثلث المعطل لايزال موجود ولن يتمكن التحالف الثلاثي من تمرير مرشح رئاسة الجمهورية دون الجلوس على طولة الحوار مع الكتل الاخرى"، مبينا أنه "يجب ان تتوافق الكتل في البيت الكردي وكذلك في البيت الشيعي".

واضاف، أنه "يجب على الجميع تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية لان البلد يمر بوضع صعب وكذلك الوضع العالمي الذي قد يواجه ازمة اقتصادية تجتاح كثير من البلدان حيث يجب ان تكون لدى العراق حكومة قوية ووطنية لمواجهة هذه الأزمات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعطيل موجود.. تحطيم آمال تمرير مرشح رئيس الجمهورية دون تحقيق شرطين لا ثالث لهما) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعطيل موجود.. تحطيم آمال تمرير مرشح رئيس الجمهورية دون تحقيق شرطين لا ثالث لهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).