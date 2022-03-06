امطار وغبار وعواصف رعدية.. تعرف على طقس العراق ليومين

2022/03/06 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، تصاعد الغبار وهطول الامطار في عدد من مناطق العراق الوسطى والشمالية والجنوبية تبدأ من مساء اليوم.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الطقس سيتحول إلى غاثم جزئي مع تساقط امطار خفيفة بالمنطقة الوسطى وخفيفة الى متوسطة بالمنطقة الشمالية مع عواصف رعدية".

ادناه نص التقرير الجوي:.

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