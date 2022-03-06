في ديالى..إلقاء القبض على عصابة تهرب النفط ومشتقاته

2022/03/06 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الأحد، تمكن قواتها من القبض على أربعة متهمين في ديالى.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بحسب توجيهات المدير العام لشرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني بمتابعة عصابات تهريب النفط ومشتقاته، وبواجب مشترك بين قسم السيطرات وقسم استخبارات مديرية شرطة نفط الوسط، تم إلقاء القبض على أربعة متهمين وضبط عجلاتهم نوع "صهريج" عدد 4 في سيطرة شرطة النفط "خالص/عظيم" وذاك لوجود تباين في الحمل من المنتجات النفطية بين مامذكور في الأوراق الرسمية ومايحملوه".

وأضاف "تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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