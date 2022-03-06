صالح يؤكد على تلبية الاستحقاقات الدستورية بتشكيل الحكومة الجديدة

2022/03/06 | 21:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم

الأحد، على ضرورة تلبية الاستحقاقات

الوطنية الدستورية بتشكيل الحكومة

الجديدة، فيما أشار إلى ضرورة الحفاظ

على رصانة التعليم الأكاديمي، وضمان

حماية الاستقلالية العلمي

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