عدة ملفات على طاولة لقاء الكاظمي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي

2022/03/06 | 21:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

جينيفر غيفيتو، اليوم الأحد، ملفات عدة

بينها تنمية التعاون المشترك بينهما في

ضوء مخرجات الحوار الاستراتيجي.

وقال مكتب الكاظمي في

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