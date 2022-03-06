مسؤولون غربيون لـCNN: الولايات المتحدة وأوروبا تفكران في خطط لحكومة أوكرانية

2022/03/06 | 21:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون كيفية دعم الغرب لحكومة في المنفى بقيادة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذا اضطر إلى الفرار من كييف، حسبما قال مسؤولون غربيون لشبكة CNN.

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