"يكرهون روسيا".. 20 ألف أجنبي تطوعوا للقتال في أوكرانيا

2022/03/06 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قرابة 20 ألف مقاتل أجنبي استعدادهم للتطوع من أجل مساعدة أوكرانيا على محاربة روسيا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأوكراني، الأحد.

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