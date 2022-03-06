تحليل برشلونة وإلتشي.. البدلاء يرفعون رأس تشافي

2022/03/06 | 21:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز بثنائية على مضيفه إلتشي، الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني.تقدم فيديل سانشيز لأصحاب الأرض في الدقيقة 45، ورد برشلونة بثنائية لفيران توريس وممفيس ديباي في الدقيقتين 60 و84.وحقق برشلونة بذلك فوزه الثالث تواليا، رافعا رصيده إلى 48 نقطة، ليقفز إلى المركز الثالث في جدول […]

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البدلاء يرفعون رأس تشافي أولاً على الايام نيوز.

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