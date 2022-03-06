اعراض “غير عادية” لارتفاع نسبة السكر في الدم .. تعرف عليها

2022/03/06 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يصنف داء السكري بأنه أحد الأمراض المزمنة الأكثر شيوعا حول العالم.ويحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الإنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.ويعرف بشكل واسع أن هناك نوعين رئيسيين من مرض السكري، وهما الأول والثاني.ويحدث مرض السكري من النوع الأول عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم […]

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