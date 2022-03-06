حريق في مخيم للنازحين بدهوك

2022/03/06 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باندلاع حريق في مخيم للنازحين بمحافظة دهوك.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حريقا اندلع داخل مخيم للنازحين في محافظو دهوك".

واضاف، أن"فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحريق لاخماده".

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