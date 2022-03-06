الديوانية تكشف عن العشرات من منظمات المجتمع المدني الوهمية

2022/03/06 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

كشف نائب محافظة الديوانية فارس وناس، اليوم الأحد، عن قيام مكتب منظمات المجتمع المدني التابع لها بإجراء جولة تفتيشية في المحافظة لجرد منظمات المجتمع المدني العاملة.

وقال وناس في حديث لـ(بغداد اليوم) إن " الحكومة المحلية ومن أجل ضمان تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني التي منحت لها إجازات من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلت فريق مختص من مكتب منظمات المجتمع المدني التابع لديوان المحافظة وأجرت جولة تفتيشية في المحافظة ".

وأوضح ان "هذه الجولة أسفرت عن وجود العشرات من المنظمات وهمية إضافة إلى غير المجددة ناهيك عن التي لا تتوافق مع الشروط ، في المقابل وجدنا منظمات مجددة وتطابق التعليمات والضوابط الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء"، مبينا ان "هذه المنظمات المطابقة لم تكن تتجاوز الرقم البسيط مقارنة بالعدد المسجل في المحافظة".

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