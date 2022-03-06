شرطة كربلاء تعتقل تاجر مخدرات بعد مواجهة بالأسلحة النارية

2022/03/06 | 21:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات

والمؤثرات العقلية بالتعاون مع فوج

طوارئ كربلاء الثاني من القبض على أحد

المروجين والمتاجرين بالمواد المخدرة

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة حصلت

وكالة نون الخبرية على

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