التجارة: الحكومة اتخذت قرارات عاجلة لتعزيز الامن الغذائي ومعالجة ارتفاع الاسعار

2022/03/06 | 21:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت وزارة التجارة، الأحد، عن أبرز القرارات التي اعتمدها الاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة الأمن الغذائي وتأمين مواد السلة الغذائية وكبح ارتفاع الأسعار، الذي عقد اليوم، فيما اقترحت جملة من الإجراءات الجديدة.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون للتلفزيون الرسمي وتابعته /المعلومة/، إن “السبب الرئيس لارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الحرب بين روسيا وأوكرانيا، […]

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