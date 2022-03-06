2022/03/06 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… سربت مجموعة القرصنة في أمريكا الجنوبية $Lapsus مجموعة ضخمة من البيانات السرية التي تقول إنها من سامسونج، شركة الإلكترونيات الاستهلاكية العملاقة في كوريا الجنوبية.ويأتي التسريب بعد أقل من أسبوع من إصدار $Lapsus لأرشيف مستندات بحجم 20 جيجابايت من أصل 1 تيرابايت من البيانات المسروقة من إنفيديا، شركة تصميم وحدات معالجة الرسومات.وشوقت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراصنة يسربون 190 جيجابايت من بيانات سامسونج) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراصنة يسربون 190 جيجابايت من بيانات سامسونج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).