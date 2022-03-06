ثلاث علامات تحذيرية لارتفاع نسبة السكر في الدم

2022/03/06 | 22:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك ثلاثة أعراض أقل شيوعا يمكن أن تكون بمثابة علامة تحذير.

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