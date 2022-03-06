مولدوفا تخصص استادًا للاجئي أوكرانيا.. مراسل CNN يرصد أوضاعهم

2022/03/06 | 22:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينام أكثر من 600 لاجئ أوكراني على أسرة أطفال في وسط استاد في العاصمة المولدوفية.يكافح هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 2.5 مليون شخص للتعامل مع التدفق الهائل لأكثر من 230 ألف لاجئ في تسعة أيام فقط.وفقًا للحكومة المولدوفية، فإن واحدًا من كل ثمانية أطفال في مولدوفا هو الآن لاجئ أوكراني.

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