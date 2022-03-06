2022/03/06 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا أعداد الصابئة المندائيين في تنازل بالعراق؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصابئة المندائيون.. وجود مهدد رغم الامتداد التاريخي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصابئة المندائيون.. وجود مهدد رغم الامتداد التاريخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).