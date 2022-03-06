بغداد تحتضن بطولة العرب للشباب والناشئين للشطرنج الخميس المقبل

2022/03/06 | 22:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلن رئيس اتحاد الشطرنج العراقي ظافر عبد الامير الجبوري ان بطولة العرب للشباب والناشئين للشطرنج ستنطلق في العاصمة بغداد يوم الخميس القادم.وقال الحبوري في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “البطولة تعود مجدداً الى العاصمة الحبيبة بغداد بعد انقطاع دام 21 عاماً عن استضافة اخر بطولة عربية للعبة”.وبين ان “البطولة […]

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