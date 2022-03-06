2022/03/06 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رقصات شعبية تختتم مهرجان مسرح الشارع فعاليات تضفي لمسة رائعة لبغداد عاصمة الشباب العربي بغداد – محمد حمدي – فلاح خيري ضيف مسرح الرشيد الجمعة الماضية فعاليات اختتام مهرجان مسرح الشارع ، وبحضور رسمي مميز ودبلوماسي وشعبي، فقد حضر حفل الاختتام وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ووزير النفط احسان عبدالجبار، وامين العاصمة بغداد علاء معن […]

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