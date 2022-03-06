هنا إذاعة صوت العاصمة – محسن التميمي

2022/03/06 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنا إذاعة صوت العاصمة – مجموعة من الزملاء الشباب المبدعين الذين يعملون بمهنية عالية يديرون العمل في اذاعة صوت العاصمة من امانة بغداد وهم يحرصون للتسابق فيما بينهم ، في سبيل تقديم المادة الافضل تأثيرا بنفوس المستمعين ، الاذاعة عبارة عن فريق منسجم ومتماسك ، بل هي اقرب الى العائلة الواحدة بالوصف ، همها الاقتراب […]

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