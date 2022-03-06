2022/03/06 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض خاص لآخر السعاة بغداد -الزمان تابعت شخصيات الفنية والاعلامية الاربعاء الماضي العرض الخاص للفيلم العراقي (اخر السعاة) الذي نظمته السينما العراقية في سينما مول بغداد.والفيلم الجديد من إخراج وكتابة سعد العصامي، بالاشتراك مع الكاتب ولاء المانع، و بطولة رائد محسن، مقداد عبد الرضا، اياد الطائي، آيار عزيز بالإضافة إلى نخبة كبيرة من نجوم الفن […]

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