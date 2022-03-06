الكشف عن نظام غذائي لمنع الإصابة بالزهايمر

2022/03/06 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشف موقع “ديلى إكسبرس”، عن دراسة جديدة تظهر أن “الإضافات المضافة” البسيطة والرخيصة إلى الأنظمة الغذائية القياسية في المملكة المتحدة تساعد في منع الخرف، حيث توصلت الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي بريطاني والحياة الاجتماعية المزدحمة يمكن أن يعكسان مشاكل الذاكرة والتفكيرالمبكرة ويقللان من خطرالإصابة بالخرف الكامل.ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين […]

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