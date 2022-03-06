2022/03/06 | 22:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت دراسة جديدة، أن إضافة تمارين المقاومة أو رفع الأوزان إلى روتين التمارين الرياضية الأسبوعى قد يساعد في النوم بشكل أفضل، وبحسب الدراسة فإن الأشخاص الذين يمارسون تدريبات المقاومة لمدة عام زادت مدة نومهم ليلاً ​​40 دقيقة إضافية في المتوسط، بحسب موقع “CNN” الأمريكي.وفى الدراسة، التي نشرت في مؤتمر علم الأوبئة والوقاية ونمط […]

ظهرت المقالة هل تريد أن تنام بشكل أفضل؟..



دراسة توصى بتمارين رفع الأوزان أولاً على الايام نيوز.

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