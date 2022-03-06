2022/03/06 | 22:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cTRfP0bXZtk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر اللامي: قد يكون من بين المصوتين على إعادة فتح الترشح أعضاء في الإطار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر اللامي: قد يكون من بين المصوتين على إعادة فتح الترشح أعضاء في الإطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).