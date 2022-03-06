2022/03/06 | 22:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PyD5X4zV6Kk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الفيلي: الشطحة الأخيرة لبرهم صالح جعلته خارج سباق الرئاسة والقبول به) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي الفيلي: الشطحة الأخيرة لبرهم صالح جعلته خارج سباق الرئاسة والقبول به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).