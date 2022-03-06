وكالة الطاقة الذرية: القوات الروسية أوقفت شبكات للمحمول والإنترنت بمحطة زابوريجيا النووية

2022/03/06 | 22:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت القوات الروسية بعض شبكات الهاتف المحمول والإنترنت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وفقًا لما ذكره رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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