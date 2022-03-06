الإخوة كارامازوف ملخص وتعليق - محمد زكريا توفيق

2022/03/06 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الشخصيات الرئيسية الرواية:فيودور، أب عجوز من عائلة كارامازوف.



مكروه من الجميع لسلوكه الأخلاقي.



ينتهي به الأمر إلى أن يقتله أحد أبنائه.دميتري، أكبر الأبناء.



سريع الغضب، يبحث عن المتعة، لكنه ليس شريرا مثل والده.



يتهم بقتل فيودور.إيفان، الابن الثاني.



مثقف ملحد وساخر.



يمرض بشدة عندما يعلم بمقتل والده، ويعتقد أنه يجب أن يلام بسبب أفكاره.أليوشا، الابن الثالث، رجل دين ورع.



من أتباع الأب ز ......





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