2022/03/06 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي الامة الدينية والامة الحديثة 3 -الامة الدينية هي مجموع الافراد المؤمنين بما جاء به رسلهم من معارف ، ولا يدخل في عدادها : كل من كذب هذه المعارف وكفر بها ، حتى لو كانوا من نفس الجذر القومي ومن العشيرة نفسها ( قرأنا في سورة المسد هجاء لابي لهب عم النبي ، ولزوجته حمالة الحطب في بواكير الاسلام الاولى ) .الامة الحديثة تجاوزت في تعريفها لذاتها هذا المفهوم الديني - الملي ، وشملت بالانتماء اليه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلهة البدو : الجزء الثاني 3 من 5 - اسماعيل شاكر الرفاعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلهة البدو : الجزء الثاني 3 من 5 - اسماعيل شاكر الرفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).