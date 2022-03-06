الدراويش يبحثون عن الحقيقة 4 - عبدالحميد برتو

2022/03/06 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو رحلة في داخل النص سلطت المسرحية أضواءً كاشفة على حياة الناس، العامة منها والخاصة.



في ظل الإستبداد المتفاقم للحكام وتحت سياطهم.



وما نال منه الفقراء (الدراويش)، عندما وصلوا الى مخازن وأقبية التعذيب.



بَيَّنت المسرحية حجم القسوة والظلم والهوان، الذي سلطته القوى المهيمنة في بلادنا العربية على شعوبنا.



كل ذلك سمح لي بالقول والتأكيد، على أن الهاجس الإنساني في كل عمل وموقف، بات يتصدر كل الهموم الكب ......





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