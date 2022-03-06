بوتين لماكرون: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا

2022/03/06 | 22:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعنقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في الإليزيه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده مستعدة لتحقيق أهدافها في أوكرانيا، إن كان بالتفاوض أو الحرب.وذكر متحدث باسم الرئاسة الفرنسية أن بوتين صرح خلال اتصال مع ماكرون اليوم بأن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا "سواء عبر المفاوضات أو الحرب".وحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لاحظ ماكرون أن بوتين "عازم جدا على تحقيق أهدافه" وبينها "ما يسميه الرئيس الروسي اجتثاث النازية وضمان حياد أوكرانيا".كما جدد بوتين حسب الوكالة مطالبته بالاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم إلى روسيا واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وقال المصدر تعليقا على ذلك إن هذين المطلبين "غير مقبولين بالنسبة إلى الأوكرانيين".

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