2022/03/06 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت تقارير حديثة أن نظام أندرويد 13 المقبل سيضم ميزة تتحكم في قوة سطوع فلاش الكاميرا، والتي ستتيح لك ضبط سطوعه أثناء استخدامه كمصباح، وهي الميزة الموجودة بالفعل في أجهزة iOS.وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن نظام Android 13 القادم سيطلق عليه الاسم الرمزي Tiramasu وسيوفر سمات جديدة ومسحًا مدمجًا لرمز QR […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على ابرز ميزات نظام أندرويد الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على ابرز ميزات نظام أندرويد الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).