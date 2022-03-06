صور: درجال يتجول داخل ملعب “المدينة” قبل المبارة مع الإمارات ببغداد

2022/03/06 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى وزير الشباب الرياضة عدنان درجال اليوم الأحد، زيارة إلى ملعب المدينة الدولي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “تفقدَ وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، ملعبَ المدينة الدولي الذي سيحتضنُ مباراةَ منتخبنا الوطني وشقيقه الإماراتي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي”.وأضاف البيان أن “زيارة الوزير […]

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