الشيخ حمودي يطالب بمشروع قانون يدعم الفقراء ومحدودي الدخل لمواجهة أزمة الغلاء العالمية

2022/03/06 | 23:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الاحد، الحكومة الى تبني مشروع قانون يدعم فئة الفقراء ومحدودي الدخل في مواجهة أزمة الغلاء التي بدات تجتاح العراق ودول العالم ضمن تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، مطالبا في الوقت نفسه من البرلمان الى عقد جلسة عاجلة لبحث الامر ومساندة الشعب.وقال حمودي، في […]

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