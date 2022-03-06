2022/03/06 | 23:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك، الأحد، إنها ستعلق بعض الميزات في روسيا في ضوء القانون الجديد في البلاد الذي يعاقب على المعلومات المضللة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قانون "الأخبار الكاذبة".. تطبيق تيك توك يعلق بعض خدماته في روسيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قانون "الأخبار الكاذبة".. تطبيق تيك توك يعلق بعض خدماته في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).