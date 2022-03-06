صواريخ روسية تدمر مطار فينيتسا الأوكراني

2022/03/06 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمّرت صواريخ روسية مطار فينيتسا في وسط أوكراني، حيث تداولت حسابات على موقع تويتر، لقطات فيديو تظهر صواريخ كروز مجنحة، وهي تطير لتسقط في المطار، كما أظهرت لقطات أخرى حجم الدمار من داخل المطار.

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