2022/03/06 | 23:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7ZZGLGLS-ns

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "بعد ان رمى بوش بالحذاء"منتظر الزيدي يروي ما حدث له عقب تلك الحادثة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "بعد ان رمى بوش بالحذاء"منتظر الزيدي يروي ما حدث له عقب تلك الحادثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).