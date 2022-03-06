2022/03/06 | 23:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eMTxIts0Y4Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بروڤا انتخاب الرئيس.. الإطار يودع الكتلة الأكثر عددا والثلث المعطل رسميا | حوار التاسعة مع علي فرحان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بروڤا انتخاب الرئيس.. الإطار يودع الكتلة الأكثر عددا والثلث المعطل رسميا | حوار التاسعة مع علي فرحان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).