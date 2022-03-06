الحكيم يطالب الحكومة بإطلاق حملة أمن غذائي عاجلة وواسعة لإحتواء أزمة ارتفاع الاسعار

2022/03/06 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاحد، الحكومة الى اطلاق حملة أمن غذائي عاجلة وواسعة لإحتواء أزمة ارتفاع الاسعار.

وقال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الإرتفاع المفاجئ والحاد في أسعار المواد الغذائية لا سيما مادتي الزيت والطحين وغيرهما من متطلبات الحياة مدعاة لوقفة جادة تأخذ بنظر الإعتبار معاناة الشعب خاصة ذوي الدخل المحدود".

واضاف، أن "الحكومة وأجهزتها الرقابية مطالبة بإطلاق حملة أمن غذائي عاجلة وواسعة لإحتواء الأزمة قبل إستفحالها وفرض الرقابة على الأسعار، والإستفادة من الوفرة المالية نتيجة إرتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية لدعم السلة الغذائية".

وحث وزارة التجارة على "إطلاق الحصص التموينية المتأخرة لشهور لا سيما ونحن على أعتاب شهر رمضان الفضيل".

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