2022/03/06 | 23:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر أليك بالدوين على المسرح في أحد المهرجانات السينمائية وتحدث عن الدعاوى القضائية الجارية بعد إطلاق النار القاتل في موقع تصوير فيلمه "راست" بالإضافة إلى ما يعتقد أنه سيحدث للأسلحة الحية في هوليوود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد حادثة القتل.. الممثل أليك بالدوين: دعاوى "راست" تلاحق الأثرياء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد حادثة القتل.. الممثل أليك بالدوين: دعاوى "راست" تلاحق الأثرياء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).